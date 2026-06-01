תיעוד בלעדי: רגעי הדקירה הקשה של בן ה-15 בטירת כרמל

פחות מחודש לאחר הדקירה שכמעט הסתיימה ברצח של נער בן 15 בטירת כרמל, מחוז חוף השלים את החקירה ואתמול (ראשון) הוגש כתב אישום חמור נגד נער בן 17. ראש דסק הפלילים, לי עייש, חשפה הערב תיעוד בלעדי של רגעי האימה: הנאשם תועד כשהוא רודף אחרי הקורבן, משיג אותו, שולף סכין ודוקר אותו ישירות בצווארו ובלחיו. מיד לאחר מכן נמלטו החשודים מהמקום והותירו את הנער שרוע על הקרקע כשהוא מדמם וחבול.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מכתב האישום עולה כי האירוע החל מעימות בין מספר קטינים מחוץ למכולת סמוך לפיצרייה בעיר, במהלכו אף השליכו אבנים לעבר הקורבן. בשלב מסוים, הנאשם שלף שוקר חשמלי והצמיד אותו לצווארו של בן ה-15, ורק באורח נס המכשיר לא פעל לפני ששלף את הסכין. בעקבות התקיפה פונה הנער במצב קשה לבית החולים רמב"ם בחיפה, עבר שני ניתוחים ואושפז למשך מספר ימים, וצפוי לו תהליך שיקום ארוך.

האירוע החמור בטירת כרמל מתרחש על רקע נתונים מדאיגים במלאת שלושה שבועות למבצע המיוחד של המשטרה. מהנתונים עולה כי בתקופה קצרה זו בלבד נפתחו 413 תיקים נגד בני נוער, רובם בני 12 עד 16, והוגשו 205 כתבי אישום. בעקבות הנתונים הקשים, החליט המפכ"ל דני לוי להפוך את המבצע לתוכנית קבועה, להקצות מאות לוחמי מג"ב למוקדי חיכוך, וקבע כי שוטרי הנוער יעסקו מעתה אך ורק בנושא זה.