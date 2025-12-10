גבר נהרג בפיצוץ רכב בצומת נהלל, הנסיבות בבדיקה

גבר נהרג היום (שלישי) בפיצוץ רכב בצומת נהלל הסמוך לרמת ישי, הנסיבות לאירוע בבדיקה. שני עוברי אורח נוספים נפגעו אך לא הזדקקו לטיפול רפואי. תחילה נחשד כי הקורבן באירוע הוא אישה, אך עם המשך החקירה התברר אחרת.

בעקבות הפיצוץ נחסם כביש 73 לתנועת רכבים בשני הכיוונים. פרמדיק מד"א מאור אטדגי סיפר כי "קיבלנו דיווח על רכב שהתפוצץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ורסיסים רבים סביבו ו-2 רכבים נוספים שנפגעו. תוך כדי פעולות הכיבוי ראינו אישה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית".

"ביצענו בה בדיקות רפואיות אך נאלצנו לקבוע את מותה במקום, שני עוברי אורח שהיו בסמוך לאירוע שהתרחש נבדקו ע"י צוותי מד"א ולא נזקקו להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים", הוסיף הפראמדיק אטדגי.