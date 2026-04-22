אירוע אלימות קשה התרחש היום (רביעי) במהלך חגיגות יום העצמאות בספורטק ברחובות, כאשר שלושה אחים, בני 17, 20 ו-33, נדקרו במהלך קטטה ופונו לבית החולים במצב קשה ובינוני.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך עסקי על שטחי מכירה של דוכן פופקורן. על פי החשד, האחים הפעילו במקום דוכן פיראטי למכירת פופקורן ושתייה, דבר שעורר את זעמם של גורמים הקשורים לקיוסק קבוע הפועל במקום.

הוויכוח הסלים במהירות, ולפי החשד במהלך הניסיון להרחיק את האחים מהמקום, נשלפו סכינים.