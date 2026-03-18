אישה בת 39 נורתה הלילה (בין רביעי לחמישי) בעיר לוד - וצוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה. הרקע לאירוע פלילי, ועל פי החשד מדובר ברצח על רקע כבוד המשפחה.

שוטרי תחנת לוד ממרחב שפלה פתחו בחקירה, לצד סריקות נרחבות ומצוד אחר החשודים במעשה.

בשעה 00:20 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על אישה שנפצעה מירי בלוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותה.

פרמדיק מד"א יששכר וייס, סיפר: "ראינו אישה כבת 40 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה מתקדמות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".