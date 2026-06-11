"כשהגעתי למיטה הייתי מסוחררת": עדות חדשה נגד החשוד בצילום נשים בתאי המדידה

עדותה של המתלוננת נגד החשוד שצילם את המשפיענית שיר וויס בתא מדידה בת"א, נחשפה הבוקר (חמישי). המתלוננת הגישה תלונה על אונס נגד גור לוי, לאחר שהמשטרה שיתפה את תמונתו בבקשה לסיוע, במסגרת החקירה על צילום הנשים בתאי מדידה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי גרסתה של המתלוננת החדשה, היא הכירה את החשוד בפאב שבו היא עובדת. לדבריה, הוא הזמין אותה ואת חברתה למשקה, ובהמשך שכנע אותה להגיע לביתו. בעדותה סיפרה כי לאחר ששתו אלכוהול והשתמשו בסמים, החלה לחוש ברע. "כשהגעתי למיטה כבר הרגשתי במצב לא טוב, הייתי מסוחררת".

הצעירה טענה כי בבוקר התעוררה כשהחשוד מנסה לחדור אליה, וכי אמרה לו שאינה מעוניינת. בהמשך פנתה לבית החולים איכילוב לבדיקות רפואיות. במשטרה בודקים בין היתר חשד כי נעשה שימוש בסם אונס. במקביל, נגד לוי מתנהלים שני תיקים נוספים, כאמור בחשד לצילום והטרדת נשים בתאי מדידה.

מצלמות האבטחה מהחנות מתעדות את לוי סמוך לתאי המדידה בהן הוא נראה מתרומם ומצלם. הוא הודה שהיה במקום אך הכחיש כי צילם נשים: "יכול להיות שזה סוג של בלבול שהייתה איזה בעיה, הורדתי את היד ולכן חושבים שצילמתי". מעצרו הוארך עד ליום שני הקרוב.