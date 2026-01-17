פרסום ראשון: החשוד בתקיפת הרב ביפו שוחרר ממעצר

פרסום ראשון: מכה למשטרה - החשוד בתקיפת הרב מישיבת ההסדר ביפו, אשר הוגדרה כתקיפה על רקע לאומני, שוחרר ממעצר. החשוד הוגדר כעציר ביטחוני, וחקירתו הועברה לשב"כ. עוד נודע כי למרות שהרקע לאומני, חקירת המשטרה נכנסת כעת למבוי סתום.

בשל אופי החשד, החשוד, תושב יפו בשנות ה-20 לחייו הוחזק במהלך המעצר כעציר ביטחוני בכלא מגידו. ככל שהתקדמה החקירה - הראיות נגדו לא התחזקו. ברביעי האחרון שוחרר למעצר בית - גם הערר של המשטרה נדחה. בחקירתו הוא מכחיש כל קשר לתקיפה וטוען כי פעל מתוך דאגה לרב.

כזכור, החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו, תקף את הרב באגרופים בעת שהלך ברחוב יפת ביפו, תוך שהוא מקלל אותו על היותו יהודי. בעת מעצרו של החשוד בביתו, המשטרה מצאה אקדח ותחמושת אשר הוחזקו בניגוד לחוק.