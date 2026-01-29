נסגרה "שווארמה חזן" בחיפה: 5 שב"חים נתפסו עובדים במקום
מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, חתם על צו סגירה לבית העסק המוכר בעיר התחתית, לאחר שבביקורת משטרתית אותרו בו עובדים תושבי יו"ש ללא אישורים • המעסיק והעובדים נעצרו לחקירה
המשטרה ולוחמי מג"ב חוף סגרו הבוקר (חמישי) בצו מנהלי את "שווארמה חזן", בית עסק מוכר ותיק בעיר התחתית בחיפה, לאחר שבמקום נתפסו עובדים פלסטינים השוהים בישראל בניגוד לחוק.
במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי תחנת חיפה, המתבצעת בבתי עסק ובאתרי בנייה כנגד עבירות של העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים (שב"חים), נערכה ביקורת במקום.
במהלך הבדיקה איתרו השוטרים חמישה תושבי יהודה ושומרון שעבדו בשווארמה ללא אישורי כניסה או עבודה בישראל.
בעקבות הממצאים, נעצרו העובדים וכן המעסיק והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. עם התפתחות החקירה, חתם מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, על צו סגירה לעסק.
במשטרה הדגישו כי הפעילות נועדה למנוע סיכונים לציבור, שכן העסקת שוהים בלתי חוקיים עלולה להוביל למעורבות באירועים ביטחוניים, וכי האכיפה בנושא תימשך בקפדנות.