פרסום ראשון: התפתחות נרשמה בחקירת המוהל משה דרעי מבני ברק, החשוד בגרימת מוות ברשלנות. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה היום (חמישי) כי הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, מסר עדות במשטרה.

ל-i24NEWS נודע, כי המשטרה גבתה עדות מהרב, שאמר: "אני מכיר יותר מעשרה מקרים בהם הורים לקטינים התלוננו כי החשוד, משה דרעי, פגע בילדיהם".

כזכור, בית המשפט התיר אמש לפרסום את פרטיו של המוהל, שבינתיים שוחרר למעצר בית. דרעי יובא במהלך היום לדיון נוסף בהארכת מעצרו, כאשר במקביל, התקבלו שתי תלונות נוספות בחשד לחבלה ברשלנות של המוהל.

במשטרה מציינים כי כל מי שנפגע מהחשוד, או יודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד, מתבקש להתקשר לטלפון 050-5065976 או לשלוח הודעת וואטסאפ לאותו מספר ולהגיע להגיש תלונה במשטרת רמת גן-בני ברק.