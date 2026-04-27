עוד תיעוד אלים מפתח תקוה: קטינים היכו עובד זר שסירב לתת להם סיגריה

המשטרה הגישה כתב אישום נגד מספר קטינים שתקפו עובד זר בפתח תקוה בגלל שסירב לתת להם סיגריה. בשבוע שעבר, בשעות הלילה התקבל דיווח על תקיפת עובד זר במדרחוב ההגנה בעיר, לאחר ששני נערים פנו אליו בבקשה לסיגריה וכשסירב תקפו אותו באגרופים ובעיטות, כאשר בהמשך הצטרפו אליהם נערים נוספים ואף תיעדו את המעשה. צפו בתיעוד האלים בנגן למעלה.

אחרי סריקות מהירות בשטח, עצרו שוטרי הסיור והשיטור העירוני חשוד ראשון בהתאם לתיאור שנמסר, ובהמשך אותרו יתר המעורבים באמצעות פעילות מודיעינית והם נעצרו ונחקרו. בהתאם לממצאי החקירה, אתמול הוגש כתב אישום נגד שלושה מהמעורבים לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים, בגין עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש בצוותא.

יצוין כי השוטרים מתחנת פתח תקווה הצליחו לסגור מעגל, כשאיתרו במהירות את יתר המעורבים ולהגיש כתב אישום נגד שניים נוספים מהחשודים. מהמשטרה נמסר: "מדובר באירוע אלימות חמור שבמהלכו תקפו הקטינים את הקורבן באגרופים ובעיטות, לצד תיעוד המעשה תופעה שהמשטרה פועלת למגר".