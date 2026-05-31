המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי עצרה חשוד, תושב לוד בשנות ה-50 לחייו, בחשד למעורבות בתאונת ה"פגע וברח" סמוך לצומת בית דגן ביום שבת האחרון, בה נהרג רוכב קורקינט חשמלי. ראש תחום פלילים לי עייש פרסמה לראשונה כי הנהג הינו בעל 60 הרשעות תנועה קודמות ואף ריצה מספר עונשי מאסר בפועל, כאשר האחרון שבהם היה בשנת 2025.

בנוסף לחשוד, אותר גם רכב איתו על פי החשד נהג ופגע ברוכב הקורקינט. המשטרה מסרה כי ניהלה "מצוד מהיר" שהביאה למעצרו תוך שעות מהתאונה, בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום חמישי הקרוב.

רוכב הקורקינט החשמלי, כבן 50, נפגע מרכב בשעות הלילה המאוחרות של יום שישי. חובש רפואת חירום חגי נתני סיפר כי "ראינו אותו שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".