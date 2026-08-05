חשד לשימוש בכספי ציבור: המשטרה סיימה את החקירה בפרשת העיתון של ש"ס

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה היום (רביעי) את חקירתה בתיק עיתון "הדרך". החקירה עוסקת במעורבותם של חבר הכנסת חיים ביטון, לשעבר מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני, משה אביטן, מנהל הרכש של הרשת, ובעלי תפקידים נוספים בעיתון, שנחשדו בשימוש אסור בכספי ציבור.

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במסגרת החקירה, שנפתחה במרץ 2025, נבדק החשד כי תקציבי משרד החינוך שהועברו לרשת מעיין החינוך התורני לטובת פעילות הרשת, שימשו שלא כדין ובלא אישור הגורמים המוסמכים להוצאת מוסף ילדים. המוסף הופץ באמצעות עיתון "הדרך", הנמצא בבעלות פרטית ומזוהה עם מפלגת ש"ס.

לאחר השלמת כלל פעולות החקירה ביאח"ה ואישור סיכום התיק על ידי ראש להב 433, ניצב מני בנימין, וראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הועבר התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לעיון והחלטה. החשדות שנחקרו כוללים עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, גניבה או שליחת יד במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

ראשית ההסתבכות עוד בשלהי 2018, אז החליט העיתון להקים את מוסף הילדים "אביבים" והחל להעביר לתשלום עבורו בדרכים עקפות. בינואר 2023 פורסמה חשיפה תקשורתית על אודות העברת הכספים המפוקפקת דרך בית דפוס פרטי ורישום שעות הוראה פיקטיביות, עד אשר במרץ 2025 הפכה החקירה המשטרתית הסמויה לגלויה וזומנו מעורבים ראשונים לחקירה.