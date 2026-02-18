נמלט מהשוטרים - ונורה למוות: תיעוד התקרית בצפון

במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ביישוב כאבול בגליל המערבי היום (רביעי), שוטר ירה ברוכב אופנוע בן 18, שלא נענה לקריאות לעצור. החשוד נפצע באורח קשה - ובהמשך מת מפצעיו. מח"ש פתחה בחקירה, כמו בכל מקרה של ירי שוטר באזרח.

בתיעוד האירוע נראה הצעיר מנסה להימלט מהשוטרים על אופנוע, מתנגש ברכב חונה, עף מהאופנוע ומתרסק על הכביש בעוצמה. מהומות פרצו ביישוב אחרי התקרית.

מצלמות אבטחה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "מגבה את הלוחם שפעל בכאבול בגליל המערבי. מי שמסכן את השוטרים שלנו חייב להיות מנוטרל. נגמרו הימים שסיכנו שוטרים ללא תגובה. מברך את הלוחם שפעל, יש לו גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בכל מדינת ישראל".