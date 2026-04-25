לאחר פרסום i24NEWS: מארגן שיירת הדגלים החרדי בבית שמש הותקף

לאחר הכתבה ב-i24NEWS: יוסף רוזנברג, מארגן שיירת הדגלים החרדי בבית שמש, הותקף באלימות קשה בליל שבת על ידי קבוצה של קיצוניים. חבריו שניסו לסייע ולהגן עליו - הותקפו גם הם, כאשר הפוגעים איימו: "נשרוף לך את הבית". הלילה (שבת) הוא הגיש תלונה במשטרה.

רוזנברג התראיין בכתבה ששודרה בליל חמישי האחרון ב"מהדורה המרכזית" של i24NEWS, והתייחס לאירוע שארגן.

"אני חושב שאנחנו באים בעצם לומר כאן מסר, מסר מאוד חשוב, שהרבה חרדים היו רוצים לומר אותו אך לא מעיזים", אמר, "יש חרדים אחרים - חרדים שמכבדים חיילים ומכבדים את המדינה. דווקא במקום הזה אנחנו מנסים להשמיע את הקול השפוי".