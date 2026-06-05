גדי קמין בן ה-82 הוא ההרוג בתאונת דרכים בתחנת הדלק

גדי קמין בן ה-82 הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקשה בתחנת הדלק בניר בנים, כך הותר היום (שישי) לפרסום. גבי גר בעשור האחרון במושב ניר בנים, לאחר שנים שבהן חי בתל אביב. בשנים האחרונות עבד בתחנת הדלק הסמוכה למושב, והפך לדמות מוכרת ואהובה בקרב הלקוחות ותושבי האזור.

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סיוון קמין אופק, בתו של גבי, ספדה לו: "אנחנו המומים וכואבים. הוא היה אבא וסבא טוב לב. הוא היה הסבא הכי טוב שיש, תמיד הגיע לנכדים ולא ויתר על הזמן איתם. היה לו קשר מיוחד עם כל אחד מהם. אבא שלי היה אהוב, איש טוב ורחב לב".

"מאז שקיבלנו את הבשורה המרה, הגיעו אלינו אנשים רבים שסיפרו על טוב ליבו ועל העזרה שהושיט להם לאורך השנים", הוסיפה, "אבא עבר לגור במושב ניר בנים בשנת 2010 יחד עם משפחתו. הוא גידל את אותנו בסביבה חמה, אוהבת ותומכת, והקנה להם ערכים של כבוד, אחריות וערכיות. אבא היה אדם יקר, אהוב ומוערך, וחסרונו יורגש מאוד על ידי כל מי שזכה להכירו. הוא יחסר לנו מאוד".

מוקדם יותר היום פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי נהג המשאית שדרס למוות את קמין - חשוד ברצח. במסגרת החקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בין הנהג לבין הנפגע, אשר עבד במקום.