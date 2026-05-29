תיעוד דרמטי: המשטרה הצליחה ללכוד "על חם" עבריין שביצע ירי לעבר ביתו של עורך דין מוכר בסכנין, במסגרת סכסוך משפחתי על כסף וירושה. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה אמש (חמישי) לראשונה את תיעוד המרדף והמעצר.

כאמור, הירי הזה, לעבר ביתו ועסקיו של עורך דין בסכנין, הוא רק עוד חוליה בשרשרת האלימות שממשיכה לטלטל את הרחוב הערבי. אלא שמאחורי האירוע הזה, כך עולה מהחקירה, עומד סכסוך משפחתי חריף על מיליוני שקלים סביב דונם אדמה, עליו בנה עורך הדין את ביתו לצד מבנה מסחרי עם חנויות להשכרה.

לפי בני המשפחה, כבר לפני כשנתיים דרש האח לחלק את הקרקע חצי חצי, וגם לקבל מחצית מדמי השכירות מהחנויות. הדרישות, כך נטען, הגיעו לסכומי עתק של מיליוני שקלים.

עוד לפני הירי, היו לטענת המשפחה איומים חוזרים מצד האח, ואף פוסט חריג שפרסם עורך הדין ברשתות החברתיות שבו הודיע כי הוא מתנתק ממשפחתו בעקבות הסכסוך עם אחיו, גם הוא עורך דין.

עורך הדין ובני משפחתו שהיו שם בזמן הירי, שמעו את הזכוכיות מתנפצות, ואת הירי פוגע גם ברכבים שחנו במקום. דקות ספורות בלבד לאחר מכן, שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב זיהו רכב שטח מסוג "מאבריק" נמלט מהזירה ופתחו במצוד בתוך העיר.

בתיעוד שמתפרסם לראשונה ב-i24NEWS, נראים רגעי הירי לעבר הבית והעסקים שפועלים בקומת המסחר שמתחתיו. בנוסף, בתיעוד המעצר, ניתן לראות את הכוחות כשהם סוגרים על רכב השטח בעיקול הכביש ועוצרים את החשוד על חם. בתוך הרכב נתפסו רובה M16 עם כדור בקנה, אקדח גלוק, מחסניות, כפפות ורעלות פנים.

החקירה הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל, שם התחזקה ההערכה שמדובר בירי שנועד להעביר מסר מאיים במסגרת אותו סכסוך משפחתי מתמשך. מעצרו של החשוד, תושב ריחאניה בן 26, הוארך מעת לעת, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו בימים הקרובים.

בתוך כך, המשטרה סיכלה הלילה בצפון מה שהוגדר כפיגוע פלילי בטווח זמן מיידי. בפשיטה בכפר מנדא נתפסו שבעה כלי נשק בהם ארבעה רובי M16, קלצ'ניקוב ושני אקדחי גלוק לצד יותר מאלף כדורים, מחסניות, כפפות ורכב מבצעי עם לוחיות משוכפלות שעל פי החשד יועד לחיסול פלילי.

פעילות נוספת נעצר גם עורך דין מוכר, שעל פי החשד ניסה להימלט רגלית בזמן פשיטת הכוחות ובנתיב הבריחה אותרו שני אקדחי גלוק טעונים.

האירועים האלה מגיעים רגע לפני חג הקורבן, כשבמשטרה מזהים עלייה במקרי הירי, ניסיונות החיסול והאיומים ומנסים למנוע את ניסיון ההתנקשות הבא, רגע לפני שהוא יוצא לפועל.