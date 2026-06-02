פרסום ראשון: אחרי יותר מחמש שנים אחרי אסון מירון, החקירה הפלילית נגד חלק מהאחראים לאסון תחודש. צוות חקירה משותף של המשטרה ומח"ש יחקור. החקירה תתבסס על עבודתה של ועדת החקירה הממלכתית.

החקירה הפלילית תחודש לאחר שוועדת החקירה הממלכתית של האסון המליצה לפני יותר משנתיים לחדש את החקירה נגד ארבעה מעורבים - רפ"ק שמואל פיאמנטה, שהיה רע"ן רישוי במחוז צפון; עאמר ח'ליליה, מנהדס האבטחה של ההילולה; ומנהלי האבטחה של האירוע, ראובן בן גל ושמעון מלכה.

לפני כחצי שנה פורסם ב-i24NEWS כי החקירה הפלילית של אסון מירון הגיעה למבוי סתום, ובעקבות זאת ארכיון המדינה מסר לידי המשטרה את חומרי החקירה של האסון, למרות שעל פי חוק הם היו אמורים להישאר חסויים למשך חמישים שנה.