מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, רוני דיילה, אישר הערב (ראשון) כי הוא החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית כבת 40 אחרי שחזר ממועדון ביום חמישי האחרון.

בדברים שפרסם כתב דיילה: "אירע מקרה בשעות המוקדמות של יום חמישי בבוקר, במהלך נסיעתי הביתה במונית. איני זוכר את פרטי האירוע, שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית. במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך".

לאחר מכן הוסיף: "אני מבקש להתנצל גם בפני כל אנשי המועדון ובפני האוהדות והאוהדים הנפלאים שלנו. התנהלות זו אינה עומדת בסטנדרטים ובערכים שאני מציב לעצמי. אני לוקח אחריות על הסיטואציה ומתחייב ללמוד ממנה, להשתפר ולטפל בדברים הללו באופן מקצועי וראוי".

לפי עדות הנהגת, מאמן הקבוצה היה במועדון במרכז ת"א ועלה למונית שלה כשהוא תחת השפעת אלכוהול. לאחר מכן הוא דיבר איתה על דברים מיניים, והציע לה הצעות מגונות במהלך הנסיעה. כמו כן, הוא לא שילם על הנסיעה.

במשטרה שוקלים לערוך עימות בין השניים, ובקבוצת מכבי ת"א שוקלים את דרכו המקצועית של המאמן אך הצפי הוא שהוא יודח בקרוב.