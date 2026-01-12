המשטרה הודיעה היום (שני) כי שרוליק איינהורן, הדרוש לחקירה בפרשת המסמכים המסווגים, הוא עבריין נמלט ש"נמנע מהגעה לישראל". המשטרה ביקשה בנוסף לאסור על יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, לאסור על יצירת קשר עימו.

איינהורן, יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, שוהה בסרביה ולא הגיע לארץ מאז החלה חקירת פרשת המסמכים המסווגים בה נקשר שמו. בעבר פרסם פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג כי המשטרה החליטה לזמנו לחקירה.

איינהורן הוזכר בכתב האישום של פלדשטיין, שסיפר בחקירתו כי העביר אל יועץ ראש הממשלה תוכן של מסמך מסווג והודעות מהצנזורה, וביקש מאיינהורן לפעול לפרסומה בכלי תקשורת בחו"ל כדי לעקוף את איסור הצנזורה. איינהורן, לפי כתב האישום נגד פלדשטיין, פנה לכתב של ה"בילד" לטובת פרסום הידיעה.