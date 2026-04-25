שני קטינים נעצרו היום (שבת) בחשד למעורבות ברצח דסטאו צקול בן ה-19 שאירע אתמול בבאר שבע. צקול נדקר ונפצע באורח קשה ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. שם, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

במסגרת הערכת מצב שהתקיימה בראשות סגן מפקד המחוז הדרומי, תנ"צ אפי שימן, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מרחב הנגב. אשר החל מרגע פתיחת החקירה, פעלה למיצוי כלל הפעולות הנדרשות והגיעו לחשודים תושבי באר שבע. בכוונת המשטרה להביאם בפני בית משפט השלום בעיר ולבקש את הארכת מעצרם.

האירוע מגיע ברקע הרצח המזעזע של ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. זלקה בן ה-21 נדקר למוות ליד הפיצרייה שבה עבד לאחר שביקש מנערים לא להתיז ספריי שלג על לקוחות. תחילה הוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, שם נאצו הרופאים לקבוע את מותו.

בקטטה היו מעורבים קטינים רבים שזהות מרביתם כבר ידועה למשטרה, וחלקם אף מוכרים לה מאירועים קודמים. על פי ההערכות הנוכחיות, אחד מהם הוא שביצע את הדקירה הקטלנית,סך הכל נעצרו שבעה חשודים, בהם החשוד המרכזי בפרשה.