"אל תהיה גבר ליד המצלמות": השיחה האחרונה בין ימנו זלקה לחשודים - לפני הרצח

התפתחויות נוספות בחקירת רצח ימנו זלקה: אחרי מצוד של שבועיים, כל 19 הנערים החשודים במעורבות נעצרו. ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", את הציטוטים מתוך השיחה האחרונה בין ימנו ז"ל לבין החשודים.

מהציטוטים עולה כי ימנו פנה לחשודים שריססו בספריי שלג בסניף "פיצה האט" בו עבד, וביקש: "למה אתם מרססים פה? משרד הבריאות יכולים לסגור לנו את העסק. אתם ילדים אני לא רוצה לריב אתכם".

אחד החשודים השיב: "אם אתה רוצה לריב בוא לצד, אל תהיה גבר דרך מצלמות".

אתמול נחשף ב-i24NEWS כי חמישה מהחשודים ברצח היו מעורבים באירוע תקיפה חמור נגד נער אחר, בנו של שופט בבית משפט השלום בפתח תקווה. נגד שלושה מהם אף הוגש כתב אישום בגין חבלה ותקיפה בנסיבות מחמירות - חמישה ימים בלבד לפני מקרה הרצח.

לפי כתב האישום, אירוע האלימות הקודם התרחש בתוך כותלי בית ספר בפתח תקווה. הנערים תקפו את הקורבן באכזריות באמצעות אגרופים ובעיטות, והמשיכו להכותו גם כשכבר היה מוטל על הקרקע. לאחר מכן, רדפו אחריו בין מבני בית הספר עד שנמלטו מהמקום.