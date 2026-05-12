מבצע רחב היקף בצפון: עשרות סוחרי אמל"ח נעצרו בפשיטה משטרתית

מאות שוטרים ממחוז צפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו לפנות בוקר (שלישי) על מספר רב של יעדים ברחבי מחוז צפון. המבצע רחב ההיקף יצא לפועל בתום חקירה סמויה וממושכת של היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז צפון, כשהוא מתמקד במעצר של עשרות חשודים המעורבים בעבירות של החזקה וסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ביישובי החברה הערבית.

הפשיטה, שהתפרסה על פני מספר רב של כפרים ויישובים בצפון הארץ בו-זמנית, נחשבת להצלחה מבצעית לאחר שכלל היעדים שסומנו מראש נעצרו והועברו לחקירה. מדובר בתוצאה מרשימה ונדירה יחסית במבצעים בסדר גודל כזה, שכן לרוב אחד או שניים מהחשודים מצליחים להימלט ברגע האחרון, אך הפעם הושגה סגירה הרמטית על כלל המעורבים.

הפעילות הנוכחית מהווה נדבך נוסף במאבק המתמשך של מחוז צפון נגד הפשיעה המאורגנת ותופעת הנשק הבלתי חוקי ברחובות. המשטרה צפויה לבקש בהמשך את הארכת מעצרם של עשרות החשודים בבית המשפט, בהתאם לממצאי החקירה הסמויה שהפכה היום לגלויה עם פשיטת הכוחות בשטח.