גור לוי, צעיר בן 25 מתל אביב, עומד כעת בפני חשדות חמורים, שראשיתם בתלונה על צילום בסתר של נשים בתאי הלבשה בחנות בגדים. הכל החל בשבוע שעבר, כאשר כוכבת הרשת שיר וייס הגיעה לחנות "ברשקה" בקניון TLV. בזמן שמדדה בגדים בתא המדידה, היא הבחינה לטענתה בגבר בתא סמוך המנסה לצלם אותה מעל המחיצה המפרידה בין התאים.

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עוד באותו יום הוגשה תלונה נוספת על אירוע דומה - על ידי קטינה. תיעוד ממצלמות האבטחה של החנות מראה את החשוד מתרומם כשבידו טלפון נייד, והוא מכוון אותו לעבר תאי המדידה הסמוכים. השבוע כבר התפרסמה תמונה של לוי בבקשה מהציבור לעזרה באיתורו. התפנית בחקירה הגיעה כאשר באותו הלילה התקבלה תלונה מצעירה נוספת, שטוענת כי האדם שבתמונה אנס אותה כמה ימים קודם לכן.

בעדותה במשטרה אמרה המתלוננת שהיא והחשוד הכירו בפאב בדרום תל אביב שבו היא עובדת, והחשוד עבד בו בעבר. במהלך הערב הם ישבו יחד ושתו אלכוהול. בהמשך, לאחר שחברתה עזבה את המקום, השתכנעה להגיע עמו לביתו: "כשהגעתי למיטה כבר הרגשתי לא טוב. הייתי מסוחררת ולא ברורה. בבוקר הרגשתי שהוא מנסה לחדור אליי. אמרתי לו שאני לא רוצה".

החשוד נעצר אתמול (רביעי) בדירתו בשכונת פלורנטין, לאחר שסירב תחילה לפתוח את הדלת לשוטרים. בחקירתו קשר את עצמו לאירועים, אך הכחיש את החשדות המיוחסים לו. כשנשאל מדוע הרים ידיים כדי לצלם את תאי ההלבשה, אמר: "התאים לא גדולים ואני בן אדם גדול. נכנסתי לתא, מדדתי בגדים ולא עשיתי שום דבר. אולי היא ראתה ידיים מונפות. לא צילמתי אף אחת".

לאחר מכן החוקר שאל מדוע ברח מהמקום, השיב החשוד: "הלכתי כי התחילו לצעוק עליי. לא עשיתי כלום". כשנשאל על החשד לאונס, לוי טען: "לא הכרתי אותה. ישבנו בבר, שתינו, נהנינו והלכנו יחד לבית שלי. היא נשארה לישון. הכול היה בהסכמה מלאה". מעצרו של לוי הוארך בחמישה ימים. במקביל במשטרה ממשיכים במאמצי החקירה ואיסוף הראיות, על מנת לבדוק האם קיימות נפגעות נוספות שטרם פנו למשטרה.