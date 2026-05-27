פרסום ראשון: המשטרה עצרה סטודנט בן 21, עולה חדש במסגרת פרויקט נעל״ה, בחשד ששימש כשליח בפרשת הונאה נגד קשישים דוברי רוסית, שנחקרת במרחב שומרון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי החשד, הצעיר היה מגיע לבתי הקורבנות, אוסף מהם כסף ומעביר אותו לגורם אחר תמורת 2000-2500 שקל עבור כל שליחות. החשוד הודה בארבעה מקרים ואף ביצע שחזור במספר זירות. יצוין כי קיימת אינדיקציה ללפחות עשרה מקרים נוספים.

כזכור, לפני כשבועיים פורסם ב-i24NEWS אודות גל חדש של "העוקץ הרוסי", שמכה בעולים מבוגרים. בשיחת טלפון אחת, שמסתיימת בדפיקה בדלת, הנעקצים מוסרים עשרות אלפי שקלים. השיטה פועלת על פי פרוטוקול פסיכולוגי מדויק: הנוכלים יוצרים קשר עם קשישים דוברי רוסית, לעיתים כאלו החיים בגפם. בתחילה הם מרגיעים, אך מהר מאוד עוברים ללוחמה פסיכולוגית: "הכסף שלך בסכנה, מישהו מנסה לגנוב אותו". במקרים מסוימים, המלחמה הופכת לכלי שרת - הקורבנות משוכנעים שאם טיל יפגע בביתם, הכסף המזומן לא יהיה מוגן, ורק "נציג מוסמך" יוכל לשמור עליו במקום בטוח.