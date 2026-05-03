שמונה עד 12 חודשי מאסר, פיצוי וקנס בסך אלפי שקלים נגזרו היום (ראשון) על שלושה אחים, תושבי מזרח ירושלים, שהורשעו בתקיפת רופאים ואחיות בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים לאחר שהתבשרו כי הצוות הרפואי לא הצליח להציל את חייו של אחיהם. השלושה הודו והורשעו בתקיפת עובד חירום, היזק לרכוש במקום ציבורי ומהומה ועלבון במקום ציבורי.

לפי כתב האישום, במאי 2022 הגיעו השלושה למחלקת טיפול נמרץ בבירה והתגודדו יחד עם בני משפחה נוספים סביב חדר הטיפולים. כשהתבשרו השלושה כי מאמצי ההחייאה לא צלחו, החלו להתפרע. הם גררו את אחד הרופאים שברח מהמהומה לגופת המנוח ודרשו ממנו לבצע החייאה, אז הצליח להימלט בשנית והסתתר עם צוות אחיות בחדר סמוך. אחות שהייתה במקום הותקפה, ומאבטח שהיה במקום הותקף, וחומר חיטוי הותז עליו.

עוד עולה מכתב האישום שלאחר אירועים אלה המשיכו הנאשמים בהתפרעות ושברו ציוד רפואי ומחשוב ברחבי המחלקה בשווי של 40 אלף שקלים. באותו הזמן התבצרו חלק מהאחיות בחדר סמוך והצמידו מיטה לדלת תוך שהן מחכות למאבטחים ושוטרים שיחלצו אותן מידי המתפרעים, אולם גם המאבטחים והשוטרים שהוזעקו למקום הותקפו באלימות.

בהכרעת הדין נכתב: "הנאשמים הטילו פחד ואימה בבית החולים עד כדי כך שחברי הצוות הרפואי נאלצו להסתתר במקומות שונים בבית החולים מחשש שהנאשמים יפגעו בהם. לא נעלם מעיניי כי אחיהם של הנאשמים נפטר בבית החולים לאחר שנעשו ניסיונות להצילו. בבתי חולים מתים, למרבה הצער, אנשים מדי יום – זאת עובדה. פטירתו של בן משפחה, עצובה וטרגית ככל שתהיה, והיא אכן כזאת, לא יכולה להפוך את אנשי הצוות הרפואי לשק חבטות של בני משפחה כואבים ואת מתחם המוסד הרפואי לשדה קרב".