חקירת היעדרות אלדר דיין: גופה אותרה במצב ריקבון מתקדם, נבדק קשר לפרשה

חקירת היעדרות אלדר דיין: המשטרה איתרה הבוקר (חמישי) באזור מחלף ירקון גופה במצב ריקבון מתקדם - ובודקת את זהותה. נבדק אם יש קשר למקרה.

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אתמול, בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, וכן לאחר שתחנת משטרת דימונה עדכנה כי מיצתה את כלל פעולות החיפוש וכיווני הבדיקה, הנחה מפקד המחוז להעביר את תיק הנעדר לאחריות מחוז מרכז, במטרה לרכז את כלל מאמצי החקירה תחת גורם אחד.

הבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה, בשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים, במהלך החיפושים אותרה כאמור בשטח גופת אדם במצב ריקבון מתקדם. הגופה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובירור נסיבות המוות. החקירה נמשכת.

מהמשפחה נמסר בתגובה: "משטרת ישראל ברוב חוצפה וחוסר אנושיות שאפיינה את התהליך מהיום שאלדר נעדר ובאטימות והתעלמות מוחלטת מקיומה של המשפחה - בחרה אפילו לא לעדכן את ההורים בדבר הגופה שנמצאה בפארק הירקון, וזאת למרות שאימו של אלדר כיתתה רגליה באיזור תחנת הדלק וחיפשה ללא לאות ולא עצרה ועמדה על כך שיתכן ואלדר נמצא באיזור הזה אך לא ברור מה מצבו. כולנו תקווה שלא מדובר באלדר ואנו נמתין לתוצאות הרלוונטיות".