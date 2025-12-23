חטיפת היימנוט קסאו: מעצרו של החשוד הוארך בשישה ימים

בית משפט השלום בראשון לציון דן היום (שלישי) הודיע על הארכת מעצרו של החשוד בחטיפת היימנוט קסאו בשישה ימים. הוא נעצר לפני שבוע, לאחר שביצע מעשים מגונים בילדה אחרת בבאר שבע, וככל הנראה ניסה לחטוף גם אותה.

בתחילת הדיון, נציג המשטרה ביקש להאריך את צו איסור הפרסום, מכיוון שישנו חשד ממשי לשיבוש החקירה, כפי שעולה מראיות בתיק . למרות זאת, השופט מזרחי הודיע כי ניתן יהיה לפרסם את הפרטים שיעלו במהלך הדיון.

בראשית דבריו, ציין הנציג כי היחידה החוקרת ביצעה עשרות פעולות חקירה במהלך הימים האחרונים, ובשלב זה החשד התחזק בעניין העבירות שבוצעו כלפי הקטינה בבאר שבע. עוד נמסר כי בעניין תיק היימנוט, טרם נשללה מעורבותו של החשוד - והיחידה החוקרת מבקשת לבצע גם פה מספר פעולות רלוונטיות לתיק הזה, בהן כאלו הברות שיבוש.

השופט מזרחי שאל האם החשד התחזק - והתשובה נשללה. נציג המשטרה אמר כי בדיון הקודם היחידה החוקרת ביקשה לבצע 25 פעולות חקירה מתוכן 20 בנות שיבוש - שש מהן בנוגע להיימנוט. "היחידה החוקרת מבינה כי עילת השיבוש מקשה על החקירה. את חלקן מוביל החשוד בעצמו. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו בעשרה ימים נוספים כי פעולות חקירה חדשות נדרשות לקידום החקירה", הוסיף.

לפי סעיף 27א'

השופט מזרחי הבהיר לנציג היחידה החוקרת כי אם לא יוצגו ראיות גולמיות בתיק של היימנוט - בית משפט לא יאריך את המעצר בפרשה זו. נציג היחידה החוקרת השיב כי כל החומרים שנוגעים לצפת ובאר שבע מונחים בפני בית המשפט, ועורך הדין של החשוד הגיב: "אתה אומר שביחידה החוקרת יש ארגזים וקלסרים של הפרשה בצפת ומה שקשור אליו נמצא בפני בית משפט?", כשנענה בחיוב המשיך: "אבל אני רואה קלסר אחד יחיד שנוגע לשתי הפרשיות בעניינו של החשוד. אתה אומר שבכל הנוגע לחשד כלפי היימנוט החקירה לא התקדמה".

נציד המשטרה השיב כי החשד טרם נשלל, בחלק פעולות החקירה שללו את מעורבותו וחלק לא - ונדרשות פעולות המשך". פרקליטו של החשוד ציין בתגובה כי הדבר המעניין הוא האם הלקוח שלו קשור לאירוע בצפת - והנציג השיב כי ישנן פעולות המשך.

לאחר מכן, המשטרה אישרה כי יש לשלוח אותו לבדיקת פוליגרף בנוגע לתיק היינמוט - אך ישנה מורכבות בדבר, שכן כיום ישנו בארץ רק בן אדם אחד שיכול לבצע את הבדיקה באמהרית.

במהלך הדיון עלה עוד כי ישנן אינדיקציה לכך שהחשוד שהה בצפת ביום היעלמותה של היימנוט, על אף שכבר התגורר בבאר שבע באותה התקופה והדבר נבדק במסגרת החקירה. השופט מזרחי: "הראיות טובות בבאר שבע".

עוד עלה במהלך החקירה כי ישנו קלסתרון של החשודים, אך הוא לא נבדק. עורך הדין טוען כי הילדה מבאר שבע סיפרה שלפני האירוע המדובר הוא בא לדירה, דפק בדלת - ואחותה הקטנה לא פתחה את הדלת. החשוד מכחיש זאת, והאירוע אכן לא מופיע במצלמות.

עורכי הדין רן אלון ואווקה (קובי) זנה שמייצגים את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית מסרו בתגובה: "מדובר באדם מבוגר, איש משפחה ללא כל עבר פלילי, שמכחיש בתוקף את כל שמיוחס לו ומוסר גרסה עקבית שממנה לא עולה אשמה. חשוב מאוד ליצור הבחנה מוחלטת בין שני האירועים, כאשר בנוגע לאירוע של היעלמות היימנוט החשד לא רק שלא התחזק אלא אף נחלש, כשבמהלך הדיון הודתה היחידה החוקרת שחלק מפעולות החקירה שבוצעו בהקשר זה שללו את מעורבותו בהעלמות".

"אנו מאמינים, שבעניין זה המשטרה מטפסת על קירות חלקים ויש לקוות שישקיעו את המאמץ בכיוון הנכון. לגבי באר שבע, הוא כאמור מכחיש את החשד ומוסר גרסה עקבית ממנה לא עולה אשמה ויש לקוות שהחקירה גם בעניין זה תגיע למיצוי מהיר והוא ישוחרר בהקדם", נמסר עוד.

כזכור, החשוד בן ה-63 הכחיש את המיוחס לו, וטען שבתקופת היעלמותה של היימנוט כלל לא התגורר בצפת. עם זאת, בית המשפט איפשר את חקירתו בעניין בעקבות ראיות שהגיעו מהמשטרה, לפיהן יש לו היכרות עם משפחתה של קסאו.