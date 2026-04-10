במסגרת החקירה הסמויה שהתנהלה נגד עורך הדין עידן דביר, החשוד בפרשת "מין תמורת ייצוג", הופעלה במשך מספר חודשים סוכנת סמויה של ימ"ר מרכז - כך פרסמה לראשונה היום (שישי) ראש תחום פלילים לי עייש.

במסגרת פעילותה, הצליחה הסוכנת לבסס את הראיות בעניינו ולהוביל לאיתור 10 מתלוננות נוספות. בחקירה עלה כי גם במהלך התקופה בה התנהלה החקירה הסמויה - בוצעו עבירות.

בתום חקירת הפרשה שנחשפה ב-i24NEWS, ונחקרה בימ"ר מרכז, הוגשה לפני זמן קצר הצהרת תובע נגד עורך הדין דביר, לקראת כתב אישום שיוגש נגדו בימים הקרובים. עד כה הוגשו נגדו 16 תלונות, כשלמעט אחת - כולן מצד חיילות.

גורם בחקירה מסר ל-i24NEWS: "הוא ניצל את הבנות כשהיו במצב נפשי, כלכלי ורגשי קשה מתוקף תפקידו. יצר תלות ולא הותיר להן ברירה".

כאמור, לאחרונה חשפנו כי פרשיית עבירות מין חמורה במערכת הביטחון נחקרת בחודשים האחרונים בימ"ר מחוז מרכז. עורך הדין הפלילי המוכר דביר נעצר כשעשרות בלשי המשטרה פשטו על ביתו. מעצרו בוצע בשיתוף עם לשכת עורכי הדין, והוא יוצא הפרקליטות הצבאית.