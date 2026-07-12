20 שנה אחרי: נחשפים מסמכי המבצע הסודיים ממלחמת לבנון השנייה

במלאות 20 שנה למלחמת לבנון השנייה נחשפים הבוקר (ראשון) מסמכים מראשית המערכה, ובהם פקודת המבצע "שכר הולם" והודעת דובר צה"ל שפורסמה במהלך הלחימה על הרחבת התמרון הקרקעי בלבנון.

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מפקודת המבצע עולה כי הוגדרו לכוחות שורת יעדים, בהם פגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה, פגיעה במחבלים ובפעילים המעורבים בלחימה, תפיסת שטחים לצורכי ביטחון ושיבוש יכולותיו המבצעיות של הארגון.

עוד נחשפת הודעת דובר צה"ל מ-12 באוגוסט 2006, שבה נמסר כי צה"ל החל להרחיב את פעילותו הקרקעית לעבר נהר הליטני. לפי ההודעה, מטרת המהלך הייתה לצמצם את ירי הרקטות לעבר ישראל ולהעמיק את הפגיעה בארגון חיזבאללה.

מלחמת לבנון השנייה פרצה ב-12 ביולי 2006 בעקבות מתקפת חיזבאללה בגבול הצפון, שבמהלכה נחטפו שני חיילי צה"ל, רס"ל אהוד (אודי) גולדווסר ורס"ל אלדד רגב. המלחמה נמשכה 34 ימים והסתיימה ב-14 באוגוסט 2006 עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש.