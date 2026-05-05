רוביו: מבצע "זעם אפי" נגמר - עכשיו אנחנו ב"פרויקט חופש"
איחוד האמירויות: מערכות ההגנה האוויריות הופעלו עקב ירי טילים • דיווח ב-CNN: ישראל וארה"ב מתאמות אפשרות לסבב תקיפות נוסף באיראן • צה"ל חיסל שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון • עדכונים שוטפים
בהצהרה לתקשורת שקיים אמש (שלישי), מזכיר המדינה האמריקני הכריז כי מבצע "זעם אפי" נגמר והשיג את מטרותיו, וכעת ארה"ב נמצאת ב"פרויקט חופש". ב-CNN דווח כי ישראל וארה"ב מתאמות אפשרות לסבב תקיפות נוסף באיראן - שיתמקד בחיסול בכירים . מוקדם יותר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי העימות עם איראן עשוי להימשך כשבועיים-שלושה. צה"ל חיסל שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, לאחר שפעלו בסמוך לכוחות בשטח.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
רוביו: "מבצע 'זעם אפי נגמר' - כל יעדיו הושגו, עכשיו אנחנו ב'פרויקט חופש'". הדברים נאמרו על רקע המגבלה לפיה המשך מבצע צבאי חייב לקבל את אישור הקונגרס האמריקני בתום 60 ימים מתחילתו (מעיין רפאל, ברק בטש)
דיווח לבנוני על פצועים עקב תקיפה ישראלית על העיירה עדשית, במחוז א-נבטיה שבדרום לבנון (לינה עבד)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו: "אסור שאיראן תכתיב את התנועה במצרי הורמוז" (מעיין רפאל)
במקביל למבצע האמריקני: איראן הודיעה על הקמת גוף חדש לניהול מעבר כלי שיט במצר הורמוז (ברק בטש)
דובר צה"ל: "כוחות צוותי הקרב בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל. מתחילת הלחימה, הכוחות בשיתוף יחידת יהל"ם השמידו חמישה תוואים תת-קרקעיים, ואלפי תשתיות טרור במרחב, לצד חיסול יותר מ-250 מחבלים בהתקלויות פנים מול פנים ומהאוויר, ומציאת מאות פרטי אמצעי לחימה ובניהם: רחפנים, מטענים, טילי נ"ט, RPG ועוד"
טראמפ: איראן צריכה להיכנע ולהרים דגל לבן, היא לא מצליחה לשלם לחיילים שלה - והכלכלה שלה בהתרסקות (מעיין רפאל)
איחוד האמירויות: מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בעקבות ירי טילים (ברק בטש)
דובר צה"ל: מוקדם יותר היום, חיל האוויר תקף חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה, בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב. באירוע נוסף אתמול בצפון הרצועה, חמישה מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב ופעלו בסמוך לכוחות באופן שהיווה איום מיידי, מרביתם חוסלו (טל סבג)
גורם מעורה בפרטים אחרי פגישת נתניהו ומלאדנוב: "אף אחד לא הופתע לפני חצי שנה ואף אחד לא מופתע היום שחמאס יסרב להתפרק מנשקו. ארה"ב, המתווכות וכל העולם יודע שחמאס סרבנים. אנחנו עובדים בסנכרון עם מועצת השלום וידידינו האמריקנים לתכנן את הצעדים הבאים שלנו הלאה בעקבות הסירוב של החמאס" (גיא עזריאל)
אזעקות הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל מחשש לחדירת כטב"ם
דיווח ברשת CBS: שתי ספינות טילים אמריקניות חצו את המצר הורמוז ונכנסו למפרץ הפרסי (ברק בטש)
שר המלחמה פיט הגסת': "הנשיא טראמפ הוביל את המהלך הזה בכל צעד שלו. מודים לבעלי בריתנו הישראלים, יש רק יד אחת על ההגה - של הנשיא טראמפ". במסעת משותפת, דיברו הגסת' והרמטכ"ל האמריקני גנרל קיין עם התקשורת. לפי הבכירים, ארה"ב נמצאת במוכנות שיא מול "התוקפנות האיראנית הברורה, איראן תתמודד עם כוח אש מוחץ אם תתקוף כלי שיט מסחריים" לפי הגסת'. מטרת המבצע הזמני היא פתיחת המצר שכן "איראן אינה שולטת בו" מנגד, הגנרל קיין חידד את המוכנות המבצעית בשטח בציינו כי "הכוח המשותף נותר מוכן לחדש פעולות לחימה משמעותיות נגד איראן אם יצטווה לכך", בעודו חושף את חומרת המצב הכלכלי והאנושי שבו "22,500 מלחים לכודים במפרץ" כתוצאה מהסגר (נטלי הוויט)
איחוד האמירויות מטילה הגבלות על נתיבי התעופה, לפחות עד ה-11 במאי. הופעלו גם נהלי אבטחה לשעת חירום (ברק בטש)
מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב: דיון חיובי ומהותי עם ראש הממשלהנתניהו על הדרך קדימה. כולנו שבנו ואישרנו את מחויבותנו ליישום מלא של תוכנית 20 הנקודות המקיפה של הנשיא טראמפ. אנו פועלים עם כל הצדדים כדי להפוך את המחויבות לפעולות קונקרטיות. הדבר ידרוש קבלת החלטות לצורך התקדמות. אנו ממשיכים להתקדם למען עתיד טוב יותר לישראלים ולפלסטינים (גיא עזריאל)
https://x.com/i/web/status/2051629921542217932
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
דיווח ב-CNN: ישראל וארה"ב מתאמות אפשרות לסבב תקיפות נוסף באיראן - שיתמקד בחיסול בכירים (אלון גל)
צה"ל חיסל מפקד נוחבה שפשט למסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והיווה איום מיידי על כוחותינו
מחוקק איראני: כנראה שנגיב לתשובת ארצות הברית בתוך זמן קצר, מחר או מחרתיים (אלון גל)
ארה"ב ומדינות במפרץ מנסחות החלטה במועצת הביטחון שמטרתה לגנות את איראן על חסימת מצר הורמוז (אלון גל)
דיווח: נשיא איראן זעם על משמרות המהפכה - "התנהלות מטורפת, התקיפה על האמירויות חסרת אחריות" (אלון גל)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת NBC כי העימות עם איראן עשוי להימשך "ככל הנראה עוד שבועיים-שלושה, והדגיש כי הוא אינו פועל תחת מגבלות זמן כלשהן, בעודו טוען לתמיכה ציבורית משמעותית במלחמה (אלון גל)