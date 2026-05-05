שר המלחמה פיט הגסת': "הנשיא טראמפ הוביל את המהלך הזה בכל צעד שלו. מודים לבעלי בריתנו הישראלים, יש רק יד אחת על ההגה - של הנשיא טראמפ". במסעת משותפת, דיברו הגסת' והרמטכ"ל האמריקני גנרל קיין עם התקשורת. לפי הבכירים, ארה"ב נמצאת במוכנות שיא מול "התוקפנות האיראנית הברורה, איראן תתמודד עם כוח אש מוחץ אם תתקוף כלי שיט מסחריים" לפי הגסת'. מטרת המבצע הזמני היא פתיחת המצר שכן "איראן אינה שולטת בו" מנגד, הגנרל קיין חידד את המוכנות המבצעית בשטח בציינו כי "הכוח המשותף נותר מוכן לחדש פעולות לחימה משמעותיות נגד איראן אם יצטווה לכך", בעודו חושף את חומרת המצב הכלכלי והאנושי שבו "22,500 מלחים לכודים במפרץ" כתוצאה מהסגר (נטלי הוויט)