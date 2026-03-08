צה"ל תקף אמש (שבת) מאגרי דלק באיראן, במה שמהווה עליית מדרגה בפגיעה במטרות של המשטר האיראני. הפרשן הצבאי יוסי יהושוע דיווח הערב ב"מהדורה המרכזית" על שלב חדש שנפתח במלחמה.

בצה"ל נערכים ללפחות חודש של לחימה בחזית איראן, כאשר בימים הקרובים נראה כניסה הרבה יותר אגרסיבית של האמריקנים למערכה. הם יקחו יותר שטחים, יטילו הרבה יותר חימושים ויתקפו הרבה יותר מטרות.

i24NEWS

במקביל, צה"ל יקח צעד אחורה, בין היתר כדי להתפנות לחזית לבנון. אם מסתכלים על היקף השיגורים, עד עכשיו ניתן לומר שהוא יחסית נמוך ובנוסף, מערכות ההגנה מצליחות לספק הגנה של למעלה מ-90 אחוז.

בתוך כך, כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח כי בישראל מעריכים שיידרשו לפחות שלושה שבועות נוספים כדי להשלים את השמדת בנק המטרות באיראן. חיל האוויר פועל בקצב מסחרר, ממוצע של כ-500 תקיפות ביום, על מנת להספיק כמה שיותר כי "כל רגע עלול להיות האחרון" אם כך יחליט הנשיא טראמפ. הפעילות מתנהלת בספרינטים במטרה למקסם את הנזק בזמן שקיים. בשלב זה מתמקדים בהשלמת ההשמדה של איום הטילים, מכ"מים, והשגת עליונות אווירית מלאה פלוס השמדת תשתיות דלק בשימוש הצבא כפי שהתרחש אמש.

במקביל למאמץ ההתקפי, ישראל מובילה קמפיין תודעתי נרחב שמכוון ישירות לאוכלוסייה האיראנית, במטרה להכשיר את הקרקע לקריאות להתקוממות ולחזרה לרחובות: "עובדים חזק על זה, מפתחים את הנושא - ואנחנו מאוד טובים בזה". עם זאת, יש אכזבה בישראל מזה שהאיראנים עדיין לא יוצאים, אך מאמינים שההחלטה על אופי הממשל שלהם היא בידיהם.