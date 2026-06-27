חשש לחדירת מחבלים בשומרון, אלפי תושבים נצורים בבתיהם

דרמה לילית בשומרון: אלפי תושבים ביישוב בית אריה נצורים בבתיהם כבר קרוב לחמש שעות, זאת בעקבות חשש לחדירת מחבלים ליישוב.

האירוע החל סביב השעה 04:00 לפנות בוקר (בין שישי לשבת), אז הופעלה התרעה ביישוב בעקבות זיהוי של שני חשודים רעולי פנים שחדרו לתחומו באישון לילה.

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עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של צה"ל מחטיבת בנימין קפצו למרחב והחלו בסריקות נרחבות לאיתור החשודים, יחד חברי כיתת הכוננות של היישוב.

במהלך השעה האחרונה, ולאחר שלא אותרו החשודים, הוחלט במערכת הביטחון להרחיב את היקף החיפושים לחצרות הבתים ביישוב. לתושבים נמסר כי "מדובר בפעילות מבצעית שנועדה להבטיח את ביטחון התושבים".