טענות קשות בקרב עשרות לוחמי מילואים מפלוגת ח"ץ החרדית של הצנחנים: לאחר שעברו הכשרה מתקדמת ולחמו לצד גדוד 202, גילו הלוחמים כי הם משובצים באופן אוטומטי לשירות מילואים ביס״ר (יחידת סריקת חללים) דרום כתומכי לחימה, בגלל הצביון הדתי. הלוחמים, שדורשים להשתלב בפלוגות מתמרנות בחזית, נתקלים כעת בסירוב מצד הצבא.

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תגובת דובר צה"ל: "לוחמי פלוגת ח"ץ ומשרתים נוספים עשויים להיות משובצים בין היתר אל יחידת היס״ר בשירות מילואים, וזאת כחלק ממגוון יעדי השיבוץ האפשריים ובהתאם לצורכי צה”ל. נדגיש כי לא מדובר במסלול השיבוץ היחיד עבור אוכלוסייה זו".

"יחידת היס”ר היא יחידה מבצעית אשר אחראית על זיהוי ואיתור חללים, ביחידה קיימים תפקידי לחימה אשר במסגרתם הכוחות פועלים בין היתר בשטחי אויב. שיבוץ הלוחמים ליחידה נעשה לתפקידי לחימה בלבד, ולא לתפקידי תומכי לחימה, תוך הקפדה על מתן המענים הנדרשים לשמירה על אורח חייהם החרדי, בהתאם לפקודות צה”ל, ובאופן המשתלב עם האופי המבצעי של היחידה", נמסר.