צה"ל התיר לפרסום הערב (שלישי) כי אזרח עובד בחברה קבלנית מטעם משרד הביטחון נהרג בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. העובד, ביצע עבודות הנדסיות באזור ונהרג מפגיעת הכלי.

במהלך התקרית, עובד הקבלן משפרעם ביצע לצד בנו בן ה-19 עבודות הנדסיות בדרום לבנון, אולם אז פגע בהם רחפן הנפץ. האב נהרג במקום, הבן פונה במצב קל לבית החולים זיו שבצפת לאחר שנפגע מרסיסים.

עם הגעתו הוכנס לחדר טראומה, מצבו הפיזי הוגדר קל, אולם הוא סבל מתסמיני חרדה וממצוקה נפשית אקוטית בעקבות האירוע. צוות המחלקה לשירות סוציאלי של המרכז הרפואי ליווה את הפצוע ואת בני משפחתו, והעניק להם תמיכה וסיוע. לאחר קבלת טיפול וייצוב מצבו, שוחרר לביתו.

רק ביום ראשון נפל בדרום לבנון סמל עידן פוקס, בן 19 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), כתוצאה מרחפן נפץ של חיזבאללה שהתפוצץ על הכוחות. באירוע בו נפל סמל עידן ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, ועוד שני לוחמים באורח בינוני וקל.