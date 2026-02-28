אישה כבת 50 נהרגה מפגיעת טיל בתל אביב, יותר מ-100 נפצעו קל במהלך היממה האחרונה
מבצע "שאגת הארי" - היום השני • טיל מאיראן פגע פגיעה ישירה בבניין בתל אביב וגרם לפציעתם של 28 בני אדם, בהם אישה כבת 50 שמותה נקבע • אזעקות הופעלו בצפון ובמרכז, נפילה פתוחה באזור בית שמש
מבצע "שאגת הארי", היום השני: ישראל וארצות הברית פתחו אתמול (שבת) במתקפה על איראן, במהלכה חוסל המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. אישה כבת 50 נהרגה בנפילת טיל איראני על בניין בתל אביב, יותר מ-100 נפצעו קל עד כה. ההנחיות של פיקוד העורף אוסרות על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.
נפילה בשטח פתוח באזור בית שמש (לי עייש)
אזעקות הופעלו בצפון ובמרכז
שגריר ישראל דנון במועצת הביטחון: "באושוויץ ראינו מה קורה כשהעולם שותק ולא פועל, לא נחכה מול איראן" (ברק בטש)
אזעקות נרחבות מקריית שמונה ועד רמת הגולן מחשש לחדירת כטב"ם (אוריה קשת)
שגריר ארה"ב באו"ם: "עלינו להבטיח שהמשטר האיראני לא יוכל לאיים על יציבות העולם באמצעות נשק גרעיני" (אלון גל)
שגריר בחריין באו"ם: "אנו רואים בממשלת איראן האחראית המלאה למתקפות ודוחים כל הצדקה או הסבר" (אלון גל)
חיל האוויר סיים גל תקיפות נוסף באיראן, הושמדו טילים בליסטיים עם מאות קילוגרמים של חומר נפץ
טראמפ: יש לי רעיון טוב מאוד מי ישתלט על ההנהגה באיראן (ברק בטש)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ביטל את ביקורו בישראל (ברק בטש)