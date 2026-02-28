מבצע "שאגת הארי", היום השני: ישראל וארצות הברית פתחו אתמול (שבת) במתקפה על איראן, במהלכה חוסל המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. אישה כבת 50 נהרגה בנפילת טיל איראני על בניין בתל אביב, יותר מ-100 נפצעו קל עד כה. ההנחיות של פיקוד העורף אוסרות על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

