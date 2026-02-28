ישראל וארצות הברית פתחו הבוקר (שבת) במתקפה על איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הכריז על מצב חירום בכל שטחי המדינה, בעקבות " מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי".

בתקשורת המקומית באיראן דווח כי התבצעו תקיפות אוויריות במספר אזורים בטהרן, בהם גם אזור ארמון הנשיא. לפי סוכנות הידיעות פארס טילים פגעו גם באזור האוניברסיטה. מקור בכיר מסר לרויטרס כי חמינאי אינו שוהה בבירה והועבר למקום מאובטח

ערוץ "איראן אינטרנשיונל" המזוהה עם האופוזיציה דיווח כי משרדו של המנהיג העליון של איראן, המפקדה הראשית של עלי חמינאי במרכז טהרן, הותקף. בתוך כך, כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי החיבור לרשת האינטרנט וקווי הטלפון נפגעו ואף נותקו בחלקים ממזרח ומערב. טהרן.

בפיקוד העורף החמירו את ההנחיות בכל הארץ כך שתהיינה רק פעילות הכרחית. ההנחיות כוללות: איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

בשל המצב, הודיעה השרה מירי רגב כי המרחב האווירי של ישראל נסגר לטיסות אזרחיות. מספר חברות, בהן אייר חיפה, הודיעו כי ביטלו את טיסותיהן אל ומישראל.

המתקפה באיראן מגיעה ימים לאחר סבב השיחות בין צוותי המשא ומתן האמריקנים והאיראנים בז'נבה. אמש אמר הנשיא טראמפ כי הוא לא מרוצה מהשיחות. "הם רוצים לעשות עסקה אבל הם יצטרכו לעשות אחת משמעותית, הם אנשים קשים מאוד", אמר.

עוד הוסיף הנשיא אמש כי "יש הרבה דברים שקורים. יש לנו החלטה גדולה מאוד לקבל. יש מדינה שבמשך 47 שנה מפוצצת לאנשים רגליים, ידיים, פנים. הורגת אנשים, לא רק אמריקנים אלא הרבה אחרים. 32 אלף בני אדם נהרגו שם במחאות, 32 אלף".