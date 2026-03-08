היום העשירי למבצע: כטב"ם איראני פגע בבניינים בבחריין | עדכונים שוטפים
באיראן בחרו במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, לתפקיד המנהיג העליון הבא של המדינה • צבא ארה"ב הודיע: חייל אמריקני נפל בכווית כתוצאה מאירוע רפואי
מבצע "שאגת הארי" - היום העשירי: באיראן בחרו הלילה (שני) במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, לתפקיד המנהיג העליון הבא של המדינה. הלחימה במפרץ נמשכת, כטב"מים איראניים פגעו במספר בתי מגורים בבחריין ופגעו במספר אזרחים בדרגות פציעה שונות.
משרד הפנים של בחריין: מספר אזרחים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, לאחר שכטב"מים איראניים פגעו במספר בתי מגורים בסיתרה, דרומית לעיר הבירה מנאמה (אלון גל)
צבא ארה"ב הודיע: חייל אמריקני נפל בכווית כתוצאה מאירוע רפואי (ברק בטש)
