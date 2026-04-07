בתום הערכת מצב: הנחיות פיקוד העורף לא ישתנו עד יום חמישי

פיקוד העורף הודיע היום (שלישי) כי הנחיות ההתגוננות הנוכחיות נותרות בתוקף עד יום חמישי, 9 באפריל, בשעה 20:00.

ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב שוטפת, במהלכה נבדקו הפעילות החינוכית וההתקהלויות במדרג פעילות מצומצמת.

מרבית הארץ נמצאת כיום ברמת הגבלות כתומה, אשר משמעותה היא הגבלות מחמירות על כלל תחומי החיים. עם זאת, ניתן לקיים התקהלויות של עד 50 בני אדם, זאת במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות - כאשר חופי הים נותרים סגורים לציבור. בנוסף, ניתן לקיים פעילות במקומות העבודה, זאת במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

במקביל, יישובים רבים באזור הצפון, הבקעה והערבה נמצאים ברמת הגבלות צהובה - אשר מקלה מעט על התושבים. משמעותה היא שניתן לקיים את שגרת הלימודים במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.