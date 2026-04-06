במשמרות המהפכה הודיעו הבוקר (שני) על מותו של מג'יד ח'אדמי, יו"ר ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, שחוסל במתקפה בטהרן, שמונה לתפקידו רק ביוני 2025 לאחר שקודמו חוסל במבצע "עם כלביא". לצידו, חוסל אצע'ר באקרי, מפקד יחידה 840, יחידה חשאית ומבצעית שאחראית על תכנון והוצאה לפועל של פיגועים וחיסולים מחוץ לגבולות איראן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מג'יד ח'אדמי, ראש אגף המודיעין של משמרות המהפכה שחוסל בתקיפות אוויריות של ארה"ב וישראל ביום שני, נחשב לאחד הבכירים ביותר מבין הפקידים האיראנים שנותרו בחיים.

בפוסט שפורסם היום בטלגרם, תיארו אותו משמרות המהפכה כאיש "רב עוצמה ומשכיל", תוך שהם מבכים את מותו וטוענים כי הוא "נפל כשהיד במתקפת הטרור הנפשעת של האויב האמריקאי-ציוני... עם שחר היום".

ח'אדמי מונה לראש אגף המודיעין לאחר שקודמו בתפקיד, מוחמד כאזמי, נהרג בתקיפות אוויריות ביוני 2025 במהלך מבצע "עם כלביא" בין איראן לישראל. בחודש פברואר, הוא האשים את דונלד טראמפ בליבוי המהומות במהלך הפגנות נגד הממשל בינואר, שבהן נהרגו אלפי מפגינים מידי המדינה. כמו כן, הוא ייחס את המחאות להתערבות של שירותי מודיעין זרים, ובהם ישראל.

חיסולו, לצד חיסול מפקד יחידה 840 (האחראית על פיגועים נגד יהודים וישראלים בחו"ל), באקרי, מהווה מכה תודעתית ומבצעית קשה למשטר.

מהי יחידה 840?

באמ"ן פרסמו בחודש ספטמבר האחרון כתבת פרופיל על יחידה 840, לפי הכתבה לא מדובר בסתם יחידה בכוח קודס אלא הדירקטיבה הישירה של טהרן לביצוע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בעולם, תוך ניצול שכירי חרב מקומיים שלעיתים אפילו לא יודעים עבור מי הם עובדים.

בשנה שעברה, בצה"ל הצליחו לסכל ניסיונות הברחת אמל"ח מתקדם – מרקטות ומטעני רסס ועד מוקשי נ"ט איראניים – שיועדו למחבלים בג'נין ובשכם. המוח מאחורי הניסיונות להדליק את יהודה ושומרון בעזרת נשק שחוצה את גבול סוריה, היו מפקדי יחידה 840.

צה"ל לא רק תפס את המשלוחים, אלא גם תקף את בסיסי היחידה במזרח סוריה ששימשו כתחנות מעבר.

במבצעים חסויים שפרטיהם נחשפו במהלך השנה האחרונה, לכדו כוחות הביטחון שני פעילי שטח מרכזיים על אדמת סוריה: זידאן אלטויל ומחמד אלכריאן. השניים הפכו ל"מכרה זהב" מודיעיני. חקירתם העמיקה את ההבנה של אמ"ן לגבי מבנה היחידה וחשפה את שיטות הגיוס שלה: ניצול מצוקה כלכלית של תושבים מקומיים ומתן שוחד תמורת ביצוע משימות טרור ב"מרחב החיץ".

רצף החיסולים של בכירי היחידה לא השאיר להם אוויר לנשימה: קאסם אלחסיני חוסל בביירות. הוא היה האחראי הישיר על הקשר עם סוחרי נשק והפעלת קצינים מצבא אסד לטובת היחידה. מחמד שעייב, יד ימינו של אלחסיני שחוסל שבוע אחריו בדרום לבנון. השיא הגיע היום, עם חיסולו של מפקד היחידה בלב טהרן, במהלך מבצע "עם כלביא".

מחקירות המחבלים שנתפסו בשטח עולה תמונה מדהימה: חלק גדול מהפעילים שגויסו ל-840 כלל לא ידעו שהם מופעלים על ידי איראן. היחידה השתמשה באנשי קש ובמתווכים לבנונים וסורים כדי לשחד צעירים לבצע פיגועים, תוך ניסיון להסוות את טביעות האצבע של משמרות המהפכה ולערער את היציבות האזורית.

אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון כ"ץ: "הזהרתי – והיום בא ההמשך"

במהלך הערכת מצב ב"בור" בקריה, יחד עם הצמרת הביטחונית ובהם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ לסיכול הממוקד: "משטר הטרור באיראן ממשיך לשגר טילים לעבר העורף הישראלי. צה"ל סיכל הלילה בטהרן את מג'יד ח'אדמי, מהאחראים הישירים לפשעי המלחמה האלה. מנהיגי איראן חיים בתחושת נרדפות – נמשיך ונצוד אותם אחד אחד. פגענו קשות בתשתיות הפלדה והנפט, ונמשיך לכתוש את התשתיות הלאומיות עד להקרסת יכולות הטרור".

על פי ההערכות, סך של כ-40 פקידים ובכירים אושרו כהרוגים במהלך המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן, שהחלה ב-28 בפברואר.