בעקבות דרישת ראשי המועצות בצפון: פיקוד העורף בוחן את האופציה להעביר את הלמידה ביישובים הללו - למתכונת של קפסולות, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו בצפון אוריה קשת. השינוי נשקל, כאשר על פי ההנחיות הנוכחיות - אין הגבלה על קיום הלימודים ברחבי הארץ.

הדרישה עלתה במהלך מפגש של ראשי רשויות קו העימות שנערך בעיריית מעלות תרשיחא, בהשתתפות בכירים במערכת הביטחון - מפקד פיקוד צפון האלוף רפי מילוא, מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר, תא"ל אלון פרידמן מפקד עורף צפון ובכירים נוספים.

במהלך הכינוס, מפקד פיקוד הצפון אמר לנוכחים: "יש מלחמה זו לא הפסקת אש. אני לא יודע להגיד אם המלחמה הזו תתגבר בימים הקרובים".

ראש העיר מעלות תרשיחא, מוטי בן דוד אמר לבכירים: "אנחנו נמצאים במציאות שאי אפשר לקבל אותה. מצד אחד מדברים על שגרה, ומצד שני אנחנו חיים בתוך טפטופים בלתי פוסקים של אירועים. אי אפשר לבקש מהתושבים שלנו להמשיך כרגיל כשאין ודאות בסיסית לביטחון שלהם. אורך הרוח של הציבור הולך ונשחק, ואנחנו כאן כדי לומר את זה בצורה ברורה".

"תראו מה קורה כאן בשטח - עסקים סגורים, תיירות שנפגעה בצורה קשה. אנחנו מנסים להרים את הראש מעל המים, אבל כל אירוע מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. הילדים שלנו הם אלה שמשלמים את המחיר הכבד ביותר. אי אפשר להשלים עם מצב שבו כל יום נראה אחרת, וכל אירוע קטן מחזיר את כל המערכת אחורה. חייבים לדרוש הכרעה ברורה", סיכם.