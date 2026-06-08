בשל ההסלמה עם איראן: כל מה שצריך לדעת על ההיערכות בעורף

ברקע ההסלמה מול איראן, בנתב"ג מקיימים הבוקר (שני) הערכת מצב. בתוך כך, במשרד החינוך הורו לפנות את כל הפנימיות, בהמשך לביטול הלימודים בכל המדינה ולהנחיה לשהות בקרבת מרחבים מוגנים. שינויים גם בתחבורה הציבורית: קווי האוטובוסים צומצמו ב-25%, תחנות הרכבת הקלה בגוש דן ישובו לשמש כמחסות.

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פעילות נתב"ג

בנמל התעופה בן גוריון עורכים הבוקר הערכת מצב לאחר השיגורים לעבר המרכז מאיראן ומתימן. נציין כי אמש, בתום הערכת מצב של השרה רגב וגורמי מקצוע, הוחלט כי המרחב האווירי יישאר פתוח והטיסות יתקיימו כסדרן, אך החלטה אחרת עשויה להתקבל במידה והירי התרחב.

הנחיות פיקוד העורף - ופינוי הפנימיות

בעקבות הירי אמש החמיר פיקוד העורף את הנחיות ההתגוננות והודיע על מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ בהתאם להגבלות הבאות: אין לקיים פעילויות חינוכיות; ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 אנשים במבנה - בתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

החופים סגורים לציבור; במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות יהיו בתוקף עד לשעה 20:00. בנוסף, בשל ההסלמה הורה משרד החינוך לפנות את כל הפנימיות.

צמצום התחבורה הציבורית ושינויים ברכבת הקלה בגוש דן

בנתיבי תחבורה עירוניים הודיעו כי הקו האדום של הרכבת הקלה עובד כסדרו, אך בהתאם להנחיות פיקוד העורף, תחנת קרליבך תשאר סגורה ולא ינתן בה שירות. היא גם לא תשמש מחסה בעת חירום. שאר התחנות התת קרקעיות ימשיכו לשרת את הנוסעים כבשיגרה, ובעת חירום ישמשו כמחסות.

אמש הודיע משרד התחבורה כי היקף קווי האוטובוסים בתחבורה הציבורית יצומצם ב-25% בשל ההסלמה. בשלב זה, רכבת ישראל והרכבת הקלה בירושלים נותרו ללא שינוי, הרכבלית בחיפה אינה פועלת עד להודעה חדשה.

התחנות התת קרקעיות שישמשו כמחסות בגוש דן

בתל אביב: אלנבי, יהודית, שאול המלך, ארלוזורוב.

רמת גן: ביאליק, אבא הילל,

בני ברק: בן גוריון, אהרונוביץ'

פתח תקווה: אם המושבות.

"כל התחנות שנפתחו מאויישות 24/7, ומאושרות לשהייה בזמן אזעקה על-ידי פיקוד העורף. עם הכניסה לתחנה יש לשמור על הסדר ולפעול עפ"י ההנחיות, להתכנס באזורי השהייה המסומנים, ולהישמע לצוות התחנה ופיקוד העורף", נמסר.