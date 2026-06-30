כפי שפורסם ב-i24NEWS: צבא ארה"ב מאפשר מעבר מיכליות בהורמוז

שר האנרגיה האמריקני, כריס רייט, אישר היום (שלישי) רשמית בראיון לרשת פוקס ניוז את הפרסום ב-i24NEWS, ומבהיר כי איראן מסרבת לשתף פעולה וטרם פתחה את מצרי הורמוז למעבר חופשי.

בשיחה עם המגישה דנה פרינו, חשף רייט כי מיכליות הנפט והגז ממשיכות לעבור בנתיב השיט האסטרטגי רק הודות לפעילותו הבלעדית של צבא ארצות הברית במרחב. לדבריו, הממשל בוושינגטון נחוש להבטיח את זרימת האנרגיה העולמית עם או בלי הסכמתה של טהרן, במטרה לבלום את תוכנית הגרעין שלה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"איראן לא שיתפה פעולה בכלל עד כה, זרימת הנפט והגז שנמשכת כבר שבועות היא בזכות צבא ארה"ב", הצהיר שר האנרגיה במהלך הראיון. רייט הדגיש כי חברות הנפט והשווקים הבינלאומיים עדיין מביעים חשש כבד מפני הצעדים הבאים של "החבר'ה המשוגעים ממשמרות המהפכה", שעלולים לנסות ולסגור את המצר שוב.

במקביל, בממשל האמריקני מבהירים בצורה נחרצת כי לא יאפשרו לטהרן לגבות אגרות או עמלות כלשהן מספינות העוברות בהורמוז, והגדירו זאת כ"קו אדום". המתיחות הנוכחית מתעצמת על רקע הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אשר הציג את פתיחת המצר כהישג המרכזי של ההסכם שהוביל לירידת מחירי הנפט.

אישורו של השר האמריקני מגיע ימים ספורים לאחר חשיפת i24NEWS, לפיה ארה"ב מנתבת ספינות דרך הצד העומאני של המצר ומעוררת את זעמם של האיראנים. גורם המעורה בפרטים מסר כי איראן משגרת מדי לילה לפחות שישה כטב"מים לעבר כלי השיט במצר, שאת חלקם מיירט הצבא האמריקני.