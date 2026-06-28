באיראן זועמים: ספינות עוברות בצד העומאני של מצר הורמוז - בעידוד ארה"ב
הדבר הוביל את איראן לשגר כטב"מים לעבר ספינות העוברות במצר • גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: "איראן משגרת שישה כטב"מים ביום לעבר ספינות במצר הורמוז, שאת חלקם מיירט צבא ארצות הברית"
במהלך השבועות האחרונים, האמריקנים פתחו במהלך שמוציא את האיראנים משלוותם - ומעביר ספינות דרך מצר הורמוז בצד העומאני. הדבר הוביל את האיראנים לשגר כטב"מים לעבר ספינות שעוברות במצר, מתוך טענה כי המעבר דרך נתיב השיט חייב להתבצע בתיאום עם איראן.
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גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי מדי לילה איראן משגרת לפחות שישה כטב"מים לעבר ספינות במצר הורמוז, שאת חלקם מיירט צבא ארצות הברית. הדבר הוביל לחידוש חילופי המהלומות בין האיראנים והאמריקנים במצר הורמוז והמפרץ הפרסי במהלך סוף השבוע - והשיחות בין איראן וארצות הברית הוקפאו.
בממשל האמריקני מבהירים: איראן לא תוכל לגבות אגרות או עמלות מספינות בהורמוז, "זה קו אדום". נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג את פתיחת מצר הורמוז כהישג הגדול ביותר של ההסכם - בעקבותיו ירדו מחירי הנפט.