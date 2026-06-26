אחרי שבסיסו ספג נזק כבד בבחריין - צבא ארה"ב שוקל לעזוב את האזור

בסיס חיל הים האמריקני בבחריין ספג במלחמה נזק כבד יותר ממה שהפנטגון דיווח, כך עולה היום (שישי) מתחקיר של הוול סטריט ג'ורנל. מניתוח של תמונות לוויין, צילומי מדיה חברתית וראיונות עם אנשי שירות נוכחיים ובעבר, עולה כי הבסיס היה מטרה חוזרת ונשנית של איראן בין סוף פברואר ליוני. נפגעו קשות מטה הפיקוד ולפחות תריסר בניינים נוספים, יחד עם שני טרמינלים של תקשורת לוויינית.

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הצבא מסר כי איש לא נהרג בבסיס, וכי התקיפות לא השפיעו באופן משמעותי על הפעילות. ארה"ב פינתה את רוב אנשי הצוות אך שמרה על צוות קטן בשטח. עם זאת, הצבא האמריקני שוקל כעת לשפץ את הבסיס בבחריין, לצמצם את הנוכחות האמריקנית בכווית ובערב הסעודית ולהעביר כמה בסיסים או תשתיות מערבה, רחוק יותר מהישג ידם של טילים ומל"טים איראניים.

במהלך המלחמה, "סנטקום העדיף בצדק את ההגנה על אנשים על פני בניינים, והאסטרטגיה שלנו להגנה על אנשים עבדה. איראן ירתה יותר מ-8,000 טילים ומזל"טים ורק שתי פגיעות הביאו להרוגים אמריקנים", אמר קפטן טים הוקינס, דובר פיקוד המרכז של ארה"ב, המפקח על כוחות ארה"ב במזרח התיכון. הוקינס אמר גם כי הצבא האמריקני גרם לאיראן נזק רב בהרבה ממה שספגה, כאשר ארה"ב תקפה יותר מ-13,500 מטרות.