סרן מעוז ישראל רקנטי, שנפל ביום שישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון הובא היום (ראשון) למנוחות בהר הרצל. יהודה עשהאל, דודו של סרן מעוז, התראיין למהדורת 15 וסיפר על אחיינו: "ילד מתוק עם חיוך תמידי, תמיד נכון להיכנס מתחת לאלונקה".

יהודה, סיפר כי המשפחה המורחבת קיבלה את הבשורה עם צאת שבת. "אחותי, אמא של מעוז, קיבלה עם המשפחה את הבשורה ממש בהדלקת נרות השבת - כל השבת הם נשאו הבשורה הקשה הזו".

עוד הוסיף ושיתף בריאיון, כי בחזרתו של סרן מעוז לבית מהחזית, היה מבקש ממשפחתו: "אל תדברו שיח מחליש ומפלג, זה מחליש אותנו בחזית. אנחנו נלחמים בשביל שכל עם ישראל יחיה בחרות ובשלווה - עם חיבור עמוק למסורת שלנו".

רוני, ארוסתו של מעוז שהייתה אמורה להינשא לו בעוד כחודש, ספדה לו בהלוויתו: "איך אפשר לסכם אותך במילים? כל מי שפגש אותך פעם ראשונה, התפעם מהשקט שלך שאמר כל כך הרבה עליך. רציתי שתבוא לכיסא כלה שלי ותחייך אליי. רציתי שתהיה אבא, יכולת להיות אבא מושלם. איזו אבידה לעם ישראל, נשמה גדולה אתה".

"אני אוהבת אותך כל כך, אני מצטערת אם עשיתי משהו לא במקום, סליחה, כל הגוף כואב, אנחנו חזקים ואנחנו נמשיך לחיות, נאהוב את העם כמו שהיית רוצה. תנוח על משכבך בשלום, אתה צריך לנוח, עבדת כל כך קשה, תנוח, מאוד אוהבת ומתגעגעת", הוסיפה רוני.

דובר צה"ל התיר לפרסם אמש כי כי סרן מעוז, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מעוז, שירת בעברו כלוחם בסיירת אגוז, והותיר אחריו הורים ושישה אחים וארוסה, שהיה עתיד להינשא לה בעוד כחודש.