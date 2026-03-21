הרמטכ"ל קיים הערכת מצב אחרי הנפילות - ואישר תקיפות בכל זירות הלחימה | עדכונים שוטפים
88 בני אדם נפצעו באירוע נפילת טיל איראני בערד, עשרה מהם במצב קשה • דובר צה"ל: "מערכות ההגנה האווירית פעלו אך לא יירטו את הטיל, לא מדובר בחימוש מיוחד" • פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בדרום ובלכיש
מבצע "שאגת הארי" היום ה-23: עשרות פצועים בזירת נפילה ישירה של טיל איראני בבניין מגורים בערד. שמונה בניינים נוספים ספגו פגיעות הדף, ושריפה פרצה במקום. בעקבות האירוע - משרד החינוך הודיע על ביטול הלימודים הפרונטליים שתוכננו להתקיים מחר ומחרתיים ברחבי הארץ.
פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בדרום ובלכיש - מפעילות חלקית למצומצמת
ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל עדכון על אירוע הנפילה בערד בחדר המצב (גיא עזריאל)
הרמטכ"ל קיים הערכת מצב אחרי הנפילות - ואישר תקיפות בכל זירות הלחימה (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל דפרין: "מערכות ההגנה האווירית פעלו אך לא יירטו את הטיל, אנחנו נתחקר את האירוע ונלמד ממנו. לא מדובר בחימוש מיוחד או שונה מהמוכר" (ינון שלום יתח)
מפקד פיקוד העורף בערד: "מתחקרים את עצמנו כדי שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם"
ביה"ח סורוקה: עד כה פונו אלינו 80 פצועים - בהם 7-8 במצב קשה בהם ילדים, עשרה בינוני ופצועים נוספים במצב קל ונפגעי חרדה