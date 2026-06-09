תיעוד בלעדי: מחבלי חיזבאללה שניסו לחדור לשטח ישראל לפני ימים ספורים חוסלו - כך פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. כעת, התצפיתניות משחזרות את האירוע. המחבלים ניסו לחדור את הגבול עם לבנון ולהגיע לבתי התושבים ביראון, זוהו בתצפיות כ-300 מטר מהבתים - וחוסלו בתקיפה אווירית.

האירוע, בליל שבועות האחרון, הסתיים ללא נפגעים. בצה"ל עוד לא סיימו לתחקר את נתיב החדירה של שני המחבלים - והחל כבר אירוע חדירה נוסף.

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מוקדם יותר היום חוסל מחבל שהתקרב ליישוב מרגליות שבאצבע הגליל, לאחר שפתח באש לעבר כוח צה"ל. גורם ביטחוני מסר ל-i24NEWS כי החמוש נורה למוות כשהוא בתוך שטח ישראל.

בשל האירוע, הוזנקו למקום כלי טיס של חיל האוויר, התבקשו תושבים ביישובים באצבע הגליל להסתגר בבתים וכבישים באזור נחסמו.