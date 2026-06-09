תיעוד בלעדי: מחבלים ניסו לחדור לישראל ולהגיע לבתי התושבים ביראון - וחוסלו בתקיפה אווירית

האירוע התרחש לפני ימים ספורים, אז תקף והרג צה"ל מספר מחבלים שהיו בשטח הקו הצהוב סמוך לגבול עם ישראל • כעת התצפיתניות משחזרות את האירוע

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
כוחות צה"ל בגבול לבנון, ארכיון
כוחות צה"ל בגבול לבנון, ארכיוןאייל מרגולין/פלאש 90

תיעוד בלעדי: מחבלי חיזבאללה שניסו לחדור לשטח ישראל לפני ימים ספורים חוסלו - כך פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. כעת, התצפיתניות משחזרות את האירוע. המחבלים ניסו לחדור את הגבול עם לבנון ולהגיע לבתי התושבים ביראון, זוהו בתצפיות כ-300 מטר מהבתים - וחוסלו בתקיפה אווירית.

האירוע, בליל שבועות האחרון, הסתיים ללא נפגעים. בצה"ל עוד לא סיימו לתחקר את נתיב החדירה של שני המחבלים - והחל כבר אירוע חדירה נוסף.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

תיעוד: חיסול המחבלים שניסו לחדור לשטח ישראל - בגבול לבנון | בלעדי
תיעוד: חיסול המחבלים שניסו לחדור לשטח ישראל - בגבול לבנון | בלעדי

מוקדם יותר היום חוסל מחבל שהתקרב ליישוב מרגליות שבאצבע הגליל, לאחר שפתח באש לעבר כוח צה"ל. גורם ביטחוני מסר ל-i24NEWS כי החמוש נורה למוות כשהוא בתוך שטח ישראל.

בשל האירוע, הוזנקו למקום כלי טיס של חיל האוויר, התבקשו תושבים ביישובים באצבע הגליל להסתגר בבתים וכבישים באזור נחסמו.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות