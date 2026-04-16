בצפון זועמים על הפסקת האש: "הסכמים נחתמים בעניבה בוושינגטון - אבל את המחיר משלמים כאן בדם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (חמישי) על הפסקת אש של עשרה ימים בלבנון אשר תכנס לתוקף הלילה בחצות - ובצפון זועמים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

משה דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות מסר: "הסכמים נחתמים בעניבה בוושינגטון, אבל את המחיר משלמים בדם, בבתים הרוסים ובקהילות מפורקות כאן, במטה אשר ובקו העימות. הודעה על 'הפסקת אש' שאינה כוללת אכיפה קטלנית מול חיזבאללה על כל חריגה ומרחב ביטחון נקי מטרור עד הליטאני, היא לא הישג מדיני, היא גזר דין של המתנה לטבח הבא. תושבי הצפון הם לא סטטיסטים במופע של יחסי ציבור בינלאומיים".

"עד שלא נראה את חיזבאללה מפורק מיכולותיו ואת יישובינו מוגנים באמת, כל חגיגת ניצחון היא לא יותר מזריית חול בעיני הציבור. לא נחזור להיות 'שכפ"ץ אנושי' של הסכמים שבריריים , המילים הכואבות הללו נכתבות וזועקות מדמם של אלה שנפגעו ועוד יפגעו".

אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון: "זאת לא הפסקת אש. זאת הפסקה בין סבבים. בין הסבב הקודם לסבב הבא. המחויבות של ממשלת ישראל להבטיח שלצפון תהיה מציאות אחרת. מציאות בה ילדים קמים בבוקר בלי פחד. בלי נפילות ללא התרעות. בלי רעש מטוסים, מסוקים וסוללות של תותחים. לצפון מגיעה הכרעה שתייצר ביטחון אמיתי. לא אשליה זמנית שסופה אסון".

שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף: "מעלה יוסף נמצאת בחזית, ותושביה משלמים כבר זמן רב את מחיר חוסר היציבות הביטחונית. לא ייתכן שמדינה אחרת תקבע למדינת ישראל את כללי הביטחון שלה - האחריות היא שלנו בלבד".

"המציאות בגבול הצפון מחייבת אמירה ברורה: לא נחזור לשגרה ללא ביטחון מלא. תושבי מעלה יוסף והגליל כולו ראויים לחיות בביטחון, לא בתחושת איום מתמדת. אנו מתנגדים לכל הפסקת אש שאינה כוללת פירוק מלא של חיזבאללה מנשקו והבטחת ביטחון מוחלט לתושבי הצפון. בלי תנאים ברורים ואכיפה נחושה אין משמעות להסכמות על הנייר. הצפון חזק רק כשהביטחון בו מוחלט וזהו תנאי יסוד לכל החלטה".

אייל שמואלי, ראש מועצת כפר ורדים: "השעות האחרונות מבהירות כי סוגיית הביטחון בצפון אינה תלויה רק בנו כמדינה. לצד זאת, האחריות שלנו להבטיח עתיד יציב ושגשוג לתושבי הצפון כן תלויה בנו כמדינה באופן מלא".

"ראש הממשלה הצהיר בפנינו על רצונו ומחויבותו לפיתוח ושגשוג הצפון, כולל חיזוק ההתיישבות והגירה חיובית באמצעות תמריצים אני מאמין שיפעל למימוש ההצהרות בפועל. לראשי הרשויות יש את היכולת להוביל ולבצע ביחד עם הממשלה מהלכים שיחזקו את היישובים, את הכלכלה המקומית ואת אמון התושבים , רק זקוקים למכשירים ממשלתיים".

ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר: "זה לא סביר שטראמפ יכרוך את הזירה הלבנונית בזירה האיראנית בכך הוא גוזר על תושבי הצפון עוד שנים של איום מתמיד. צריך לתת לצה"ל לנצח ולהשיג את היעד שהציב הדרג המדיני של פירוק החיזבאללה מנשקו".

"אני יודע שראש הממשלה ושר הביטחון פועלים וחותרים לכך ואני עדיין מקווה שהם יצליחו. חיבאללה חייב להיות מבודד מהאח הגדול האיראני שלו זה חלק מניתוק צינור החמצן הטרוריסטי ושבירת ציר הרשע ולכן הפסקת אש היא כרגע אפשרות גרועה יותר לצפון מאשר המשך המציאות המלחמתית המורכבת עם האזעקות הטילים ושיבוש החיים. אנחנו מעדיפים לסבול עוד קצת ולדעת שהאיום הוסר מאשר כמה ימים של שקט מדומה שימסמסו את כל המהלך ונתעורר לאסון הבא".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב כי הפסקת אש בלבנון תכנס לתוקף הלילה בחצות - ולמשך עשרה ימים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את השרים על כך טלפונית, רבים מהם זועמים.

גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS כי כוחות צה"ל נשארים ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון במקביל להפסקת האש. יש תיאום עם ארה"ב לפעול נגד כל איום - גם איום מתהווה. כלומר, למרות דרישות חיזבאללה, אין נסיגה עד הגבול ואין "שקט תמורת שקט".

"קיימתי זה עתה שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד ג'וזף עאון מלבנון, וראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth. "שני המנהיגים הללו הסכימו שכדי להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יתחילו באופן רשמי הפסקת אש". הוא סיפר על השיחות שהתנהלו בין הצדדים ביום שלישי האחרון והוסיף: "זה היה כבוד עבורי לפתור תשע מלחמות ברחבי העולם, וזו תהיה העשירית שלי, אז בואו נעשה את זה!".