שתי טייסות קרב בדרך לחיל האוויר: משרד הביטחון ברכש עצום בשווי מיליארדים

ועדת השרים להצטיידות אישרה בסוף השבוע למשרד הביטחון להצטייד במקביל בשתי טייסות קרב חדשות: טייסת רביעית של מטוס האדיר (F35) וטייסת שנייה של F15IA. היקף העסקאות נאמד בעשרות מיליארדי שקלים וכולל גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר.

משרד הביטחון ציין כי מדובר בצעד הראשון במימוש תוכנית בניין הכוח לעשור הקרוב, שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, בתקציב ייעודי של 350 מיליארד שקלים. "הטייסות החדשות יהוו נדבך משמעותי בבניין הכוח של צה"ל לעשורים הבאים, מול האיומים האזוריים המתהווים ויאפשרו לשמר את העליונות האווירית האסטרטגית של מדינת ישראל באזור", נכתב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם ב'עם כלביא' ועכשיו ב'שאגת הארי. יש לנו מטוסים אדירים ויש לנו טייסים אדירים. הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל, נפתח כלי טיס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. ובאשר לרחפנים: לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דו"ח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן - אבל אנחנו על זה".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ אמר: "הלקחים המבצעיים מהמערכה מול איראן מחייבים אותנו להאיץ את בניין הכוח. רכש הטייסות הינו חלק מרכזי בתוכנית 'מגן ישראל', שנועדה להבטיח לצה"ל יתרון איכותי מתמשך. תפקידנו ברור: להקדים את אויבינו".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "מבצע 'שאגת הארי' המחיש פעם נוספת את חשיבותו המכרעת של הקשר האסטרטגי בין ישראל וארה"ב ואת הצורך בעוצמה אווירית מתקדמת. השילוב בין היכולות השונות של שתי הטייסות, יספק לחיל האוויר גמישות מלאה להתמודדות עם תרחישי לחימה מגוונים".