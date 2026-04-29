חשיפת i24NEWS: בצה"ל טעו - ומיליוני שקלים הועברו לעריקים החרדים | ארי קלמן

פסיקת בג"ץ ממרץ 2024 הובילה לעצירת התקציבים עבור כלל תלמידי הישיבות והאברכים מחויבי הגיוס. אולם, כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן חשף הערב (רביעי) כי למרות ההחלטה, ישיבות הפלג הירושלמי המשיכו ליהנות מתקצוב ממשלתי - בעקבות טעות של צה"ל.

באפחיל 2024 העביר צה"ל למשרד החינוך נתונים חלקיים בלבד, שכללו רק את המיועדים לגיוס. כתוצאה מכך הופסק התקצוב למוסדות רבים, אך מוסדות הפלג הירושלמי - שתלמידיהם הוגדרו כבר אז כעריקים ולא כמיועדים לגיוס - "נפלו בין הכיסאות" והמשיכו לקבל תקציבים.

רק כעבור למעלה משנה התבררה הטעות בצה"ל, והועברו נתונים מדויקים ומעודכנים למשרד החינוך. בעקבות המידע החדש, דרשה המדינה מהמוסדות שקיבלו מיליוני שקלים בטעות להשיב את הכספים לקופת המדינה.

אחד המקרים הבולטים נוגע לישיבת "גרודנא", שתלמידיה פרצו אמש לביתו של לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי. במשרד החינוך הגיעו עם הישיבה להסדר לפיו החוב יוחזר בפריסה של 24 תשלומים. בימים אלו מנהל המשרד שיח דומה עם מוסדות רבים נוספים שקיבלו תקציבים עבור תלמידים עריקים בסכומים המצטברים למיליוני שקלים.

ממשרד החינוך נמסר: "המידע על חייבי גיוס מועבר מצה"ל למשרד החינוך. בהתאם למידע המועבר מופסקת התמיכה בתלמידים חייבי הגיוס. מיד לאחר שהתברר כי במוסדות ׳הפלג׳ ישנם חייבי גיוס שלא הועברו ברשימות צה"ל, ולאחר בחינה שנערכה הופסקה התמיכה במוסדות בגין תלמידים אלו. בוצעו הפחתות התמיכה והקיזוזים הנדרשים. כפי שנהוג במקרים אלו בהתאם לבקשת המוסדות הקיזוז מבוצע בהסדר של פריסת החוב".

תגובת דובר צה"ל: "בניגוד לנטען, כלל הנתונים בנוגע לחייבי הגיוס עוברים מידי חודש מצה״ל אל הרשויות באופן מדויק ומהימן על פי הקריטריונים שנקבעו עם הרשויות. במידה וקיימים פרטים נוספים ניתן יהיה לבצע בדיקה בנושא".