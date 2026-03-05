מה גרם להקדמת המתקפה על איראן במספר חודשים? ביום שלישי האחרון, במהלך הערכת מצב ביטחונית, עודכנו שרי הממשלה כי מועד תחילת המבצע נגזר ממידע מודיעיני קריטי על פרויקט איראני בשלבי סיום. בישראל חששו כי השלמת הפרויקט תקשה על המתקפה - ולכן הוחלט לפעול מוקדם יותר, כך חשף הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

i24NEWS

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אתמול שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "המבצע תוכנן לאמצע השנה - אבל עקב כל ההתפתחויות והנסיבות בא הצורך להקדים".