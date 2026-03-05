פרסום ראשון: המידע המודיעיני שהביא להקדמת המתקפה על איראן
שרי הממשלה עודכנו במהלך הערכת מצב כי מועד תחילת המבצע נגזר ממידע מודיעיני קריטי על פרויקט איראני בשלבי סיום • בישראל חששו כי השלמת הפרויקט תקשה על המתקפה - ולכן הוחלט לפעול מוקדם יותר
עמיאל ירחיכתב כנסת
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מה גרם להקדמת המתקפה על איראן במספר חודשים? ביום שלישי האחרון, במהלך הערכת מצב ביטחונית, עודכנו שרי הממשלה כי מועד תחילת המבצע נגזר ממידע מודיעיני קריטי על פרויקט איראני בשלבי סיום. בישראל חששו כי השלמת הפרויקט תקשה על המתקפה - ולכן הוחלט לפעול מוקדם יותר, כך חשף הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
אתמול שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "המבצע תוכנן לאמצע השנה - אבל עקב כל ההתפתחויות והנסיבות בא הצורך להקדים".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות